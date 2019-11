Muniek Staszczyk i "Ołów": Piosenka do filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" [TEKST]

Wokalista zespołu T.Love opublikował drugą piosenkę z najnowszego solowego albumu. Singel "Ołów" promuje film "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa".

Muniek Staszczyk prezentuje nowy teledysk /Piotr Matusewicz / East News

"Ołów" to kolejny, po dobrze przyjętej przez odbiorców "Poli", utwór z płyty "Syn miasta".

Data premiery nowego singla, 5 listopada, nie jest przypadkowa. Wokalista obchodzi dziś 56. urodziny.

"Inspiracją do napisania tekstu była rozmowa z moją córką Marysią. Marysia ma 26 lat, chłopaka Włocha, mieszka więc jedną nogą we Włoszech a drugą w Warszawie. Przyjechała do Polski na Boże Narodzenie rok temu" - mówi o genezie utworu Muniek Staszczyk.

"Był grudzień bez śniegu, w powietrzu smog, ołowiane warszawskie niebo... Szliśmy koło Patelni mijając Pałac Kultury, kiedy Mańka powiedziała 'Wiesz ojciec, pomimo że w Bergamo jest teraz dużo ładniejsza pogoda, to ja jednak kocham ten zafajdany chodnik!', odpowiedziałem - 'Córeczko, mamy piosenkę!'" - dodaje wokalista zawieszonej obecnie grupy T.Love.



Clip Muniek Ołów (z filmu "Jak zostałem Gangsterem. Historia prawdziwa")

Teledysk do nowej piosenki promuje film "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", którego premiera zaplanowana jest na 3 stycznia 2020 r. W głównej roli zobaczymy Marcina Kowalczyka, który zadebiutował rolą Magika w produkcji "Jesteś Bogiem". W pozostałych bohaterów wcielą się m.in. Natalia Szroeder, Natalia Siwiec, Janusz Chabior oraz Adam Woronowicz.

Zdjęcie Natalia Szroeder zagrała w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" / Krzysztof Radzki / East News

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Muniek Staszczyk o zmianach w Polsce i hejtowaniu TV Interia

Film osadzony jest w rzeczywistości lat 70., kiedy główny bohater odkrywa w sobie pociąg do adrenaliny, pieniędzy i władzy. Wkracza w przestępczy świat i wraz z najlepszym przyjacielem postanawia stworzyć własną armię. Historia to oparta na faktach opowieść o polskich mafiozach, którzy od spotkań w osiedlowych bramach, przeszli do kierowania największą grupą przestępczą w kraju.

Przypomnijmy, w drugiej połowie lipca Muniek Staszczyk trafił do szpitala w Londynie. Do stolicy Wielkiej Brytanii pojechał na koncerty Neila Younga i Boba Dylana. Okazało się, że przeszedł wówczas wylew.

Clip Muniek Pola

