Municipal Waste pod napięciem (nowa płyta "Electrified Brain")

Nagrany w Filadelfii "Electrified Brain" to pierwszy album Municipal Waste, którego produkcją zajął się Arthur Rizk (m.in. Power Trip, Code Orange, Cavalera Conspiracy, Integrity, Kreator, Uada). Okładkę siódmego longplaya Amerykanów zaprojektował pochodzący z Las Vegas James Bousema, którego praca zdobi także "Totem", nowy album Soulfly.

"Nie piszemy ballad o miłości, które się sprzedają. Zamiast tego, robimy to, co zawsze, od samego początku, czyli staramy się komponować fajny, szybki i hałaśliwy hardcore punk / metal" - o muzycznym credo zespołu mówi Tony Foresta, frontman Municipal Waste.

"Zależało nam na tym, by urozmaicić nieco tempa i wprowadzić nową dynamikę, po którą dotąd nie sięgaliśmy. Brzmienie 'Electrified Brain' jest gęstsze i cięższe" - dodał gitarzysta Ryan Waste.

Longplay "Electrified Brain" ujrzy światło dzienne 1 lipca nakładem Nuclear Blast Records (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo).

Nowy teledysk "Electrified Brain" Municipal Waste możecie zobaczyć poniżej:

Clip Municipal Waste Electrified Brain

Na płycie "Electrified Brain" usłyszmy następujące utwory:

1. "Electrified Brain"

2. "Demoralizer"

3. "Last Crawl"

4. "Grave Dive"

5. "The Bite"

6. "High Speed Steel"

7. "Thermonuclear Protection"

8. "Blood Vessel / Boat Jail"

9. "Crank The Heat"

10. "Restless And Wicked"

11. "Ten Cent Beer Night"

12. "Barreled Rage"

13. "Putting On Errors"

14. "Paranormal Janitor".