W środowy wieczór Polska grała ostatni mecz grupowy podczas trwających mistrzostw świata w Katarze. Rywalem "Biało-Czerwonych" była Argentyna. Po dramatycznym meczu ekipa prowadzona przez Czesława Michniewicza ostatecznie przegrała 0:2, ale ten wynik zapewnił jej awans do dalszego etapu. Dodajmy, że nasz bramkarz Wojciech Szczęsny obronił karnego wykonywanego przez Lionela Messiego, kapitana Argentyny.



W 1/8 finału polska reprezentacja w niedzielę (godz. 16) zmierzy się z Francją, aktualnymi mistrzami świata sprzed czterech lat.

"Wszystko możesz mieć, wygrać trudny mecz, więc uwierz w cuda" - w ten sposób zmodyfikowany tekst swojej piosenki "Uwierz w cuda" śpiewały wokalistki grupy XS BAND POLAND, kibicując naszym piłkarzom.

"Z takim wsparciem musi się udać" - taki podpis pojawił się na kanale Łączy nas piłka Polskiego Związku Piłki Nożnej przed meczem z Argentyną.

Wspomniana piosenka "Uwierz w cuda" podbija TikToka - filmik zdobył ponad 6,4 mln odsłon. To cover utworu "Ho Hey" grupy The Lumineers z polskim tekstem.

"Jolanta Szewczyk to pomysłodawczyni powstania zespołu, Anna Rękawek pisze teksty i teraz również układa muzykę, Lidia Ratajczak bierze udział w korekcie tekstów i muzyki, a Grażyna Kopestyńska ma coraz to nowe pomysły na przyszłe działania zespołu. Cały czas się rozwijamy, śpiewamy o tym, co dzieje się w naszym życiu, nagrywamy filmy i co najważniejsze dobrze się przy tym bawimy. 'Wszystko z pasją'" - czytamy na oficjalnym profilu zespołu na YouTube.

