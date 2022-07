Pochodząca ze stanu Illinois grupa Mudvayne zdobyła sporą popularność w pierwszej dekadzie XXI wieku. Status złota w USA zdobyły pierwsze trzy płyty: "L.D. 50" (2000), "The End of All Things to Come" (2002) i "Lost and Found" (2005).

W sumie kwartet sprzedał ponad 6 mln płyt, dzieląc scenę z takimi tuzami ciężkiego grania, jak m.in. Metallica, Slayer czy Slipknot (Clown z tej grupy był producentem wykonawczym debiutu Mudvayne). Na koncie Amerykanie mają m.in. nagrodę MTV Video Music Awards i nominację do Grammy, a ich utwory były wykorzystywane w takich filmach jak "Resident Evil", "Piła II" i "Statek widmo" czy gra "Need for Speed Underground 2".

Reklama

Mudvayne: Chad Gray spadł ze sceny

Obecnie Mudvayne koncertuje w ramach trasy "Freaks on Parade", w ramach której występują także Rob Zombie, Static-X i Powerman 5000. Podczas występu w Ameris Bank Amphitheatre w miejscowości Alpharetta (stan Georgia) doszło do groźnie wyglądającego incydentu. W trakcie wykonywania utworu "Not Falling" wokalista Chad Gray chciał przedostać się do fanów, jednak spadł ze sceny, co zarejestrował jeden z uczestników koncertu.

Na szczęście nic poważnego się nie stało, w dodatku Gray nie przestał śpiewać - choć na moment przestał być widoczny z tłumu, gdy znalazł się przed sceną oddzielony od fanów.

Wideo Chad Gray from Mudvayne falls while singing Not Falling

Mudvayne i Hellyeah

W 2006 r. wokalista Chad Gray i gitarzysta Greg Tribbett połączyli siły ze swoimi przyjaciółmi z zaprzyjaźnionej grupy Nothingface: gitarzystą Tomem Maxwellem i basistą Jerrym Montano. Skład nowej supergrupy Hellyeah uzupełnił perkusista Vinnie Paul znany z Pantery i Damageplan. Obowiązki przy nowej formacji sprawiły, że w latach 2010-2021 zespół Mudvayne nie był aktywny.

W ubiegłym roku kwartet ponownie wrócił do działalności scenicznej, przypominając swoje największe przeboje. Zaczęły się pojawiać pogłoski, że zespół przymierza się do pracy nad swoim szóstym albumem, który ma być następcą imiennego "Mudvayne" z 2009 r.