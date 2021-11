Muchy i "Psy miłości": Gościnnie Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk z grupy Hey

Jeden z najważniejszych zespołów alternatywnych w Polsce - Muchy - powrócił po siedmiu latach z nowym materiałem. Na albumie znalazło się 11 nowych kompozycji, nad którymi zespół pracował od trzech lat.



"Szaroróżowe" - taki tytuł nosi najnowsze wydawnictwo grupy, który ukazało się w połowie lipca. Album promowały single "Szaroróżowe" z gościnnym udziałem Beli Komoszyńskiej (Sorry Boys) i Jana Borysewicza (Lady Pank), "Lato 2010" ( sprawdź! ), w którym pojawia się Monika Borzym oraz "22 godziny" ( sprawdź! ).

Muchy zaprosiły też do współpracy Kasię Nosowską i Pawła Krawczyka z grupy Hey, Zbigniewa Krzywańskiego (gitarzysta Republiki) i Michała Kmieciaka.

To właśnie Nosowska i Krawczyk (prywatnie są małżeństwem) wzięli udział w nagraniu singla "Psy miłości".

"To jeden z tych utworów, które powstają na jednej próbie. Bardzo chcieliśmy zagrać ejtisowy numer oparty na charakterystycznym pochodzie basu. To zawsze niesie opowieść i sprawia radość ludziom na koncertach. Jeśli o samą opowieść chodzi, jest to trochę historia szwędania się po mieście w poszukiwaniu tej - nieodgadnionej, choć obśpiewanej z każdej strony - miłości" - mówią muzycy.

"Z wiekiem człowiek szwęda się po mieście zupełnie inaczej niż za młodu. Chociaż więcej ma, nadal szuka czegoś nieuchwytnego, do czego tęskni się w każdym wieku. Problem bezdomności psów, jest w swej naturze podobny do ludzkiej samotności. Przecież tak wielu ludzi gotowych na miłość, nie znajduje odbiorców swojego uczucia. Nie można jednak nie próbować" - dodają.

W teledysku główne role zagrały psy: Biggie, Chianti, Gustaw, Kokos, Lara, Leica, Loki, Lorrie, Maksiu, Mietek, Teddy, Yoshi i Zosia.