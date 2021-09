MTV VMA 2021: Olivia Rodrigo, Lil Nas X i Justin Bieber wśród zwycięzców [WYNIKI]

Do największych zwycięzców należą Olivia Rodrigo, raper Lil Nas X i Justin Bieber, a także koreańska grupa BTS.

Gala MTV VMA 2021 odbyła się w Barclays Center w Nowym Jorku. Na scenie wystąpili m.in. wspomnieni Justin Bieber, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly, Foo Fighters oraz prowadząca ceremonię Doja Cat.

Znana z przeboju "Drivers License" Olivia Rodrigo zgarnęła trzy nagrody - w tym w kategoriach piosenka roku i najlepszy nowy wykonawca. Najważniejsza statuetka za teledysk roku przypadła Lil Nasowi X za "MONTERO (Call Me By Your Name)".



Gala odbyła się dzień po dwudziestej rocznicy ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku, dlatego stacja MTV wraz z organizacją 9/11 Day przygotowały specjalny program, aby uczcić pamięć ofiar zamachu.

MTV VMA 2021 - kto zdobył nagrody?

Najlepszy teledysk: Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Clip Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)

Utwór roku: Olivia Rodrigo - "Drivers License"

Piosenka lata: BTS - "Butter"

Występ roku: Olivia Rodrigo - Drivers License



Clip Olivia Rodrigo drivers license

Artysta roku: Justin Bieber

Najlepszy nowy artysta: Olivia Rodrigo

Najlepszy zespół: BTS

Najlepsza współpraca: Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

Najlepszy teledysk pop: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon - "Peaches"



Clip BTS Butter

Najlepszy teledysk hip hop: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. - "FRANCHISE"

Najlepszy teledysk R&B: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Najlepszy teledysk rock: John Mayer - "Last Train Home"

Najlepszy teledysk alternatywa: Machine Gun Kelly ft. blackbear - "my ex's best friend"

Najlepszy teledysk latynoski: Billie Eilish & Rosalia - "Lo Vas A Olvidar"

Najlepszy teledysk k-pop: BTS - "Butter"

Teledysk z najlepszym ważnym przekazem: Billie Eilish - "Your Power".