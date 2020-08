MTV VMA 2020: Lady Gaga i Ariana Grande triumfatorkami pandemicznej gali [LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Tegoroczne rozdanie nagród MTV VMA (30 sierpnia) przebiegło w zdecydowanie inny sposób niż miało to miejsce w ubiegłych latach. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa. Zwyciężczyniami gali zostały Lady Gaga i Ariana Grande, które zgarnęły odpowiednio sześć i pięć statuetek.

Ariana Grande i Lady Gaga podczas MTV VMA 2020 /Kevin Winter /Getty Images

Szalejąca na świecie pandemia koronawirusa (a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) sprawiła, telewizja MTV zdecydowała się na organizację gali rozdania nagród VMA w całkowicie nowatorski sposób. Początkowo impreza miała zostać zorganizowana w Barclays Center w Nowym Jorku, potem postanowiono rozbić ją na kilka miejsc.



Wideo Lady Gaga, Ariana Grande i BTS największymi zwycięzcami MTV Video Music Awards 2020 (Cover Video/x-news)

Reklama

Część gwiazd swoje występy nagrała jeszcze przed startem transmisji, część wystąpiła na świeżym powietrzu (The Weeknd zrobił to na dachu). Na green screenie zorganizowano, bezpieczny dla obsługi i gwiazd specjalny czerwony dywan. Pandemicznych akcentów nie zabrakło także podczas samej gali.

Największą wygraną wieczoru została Lady Gaga. Wokalistka odebrał nagrody w kategoriach: utwór ("Rain On Me") roku, artysta roku, najlepsza współpraca i zdjęcia. Ponadto Gadze przyznano po raz pierwszy statuetkę MTV Tricon Award, w zasłudze za wybitne dokonania na wielu polach (muzyka, film, działalność charytatywna, moda).



MTV VMA 2020: Szaleństwa sceniczne Lady Gagi 1 / 8 Lady Gaga na MTV VMA Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

Pięć statuetek otrzymała Ariana Grande, przede wszystkim dzięki współpracy z Lady Gagą przy "Rain On Me". Oprócz tego wokalistka zgarnęła nagrodę za najlepszy teledysk nakręcony w warunkach domowych ("Stuck With U" z Justinem Bieberem).

Cztery wyróżnienia otrzymała koreańska supergrupa BTS. Doceniono ich w kategoriach: najlepszy zespół, najlepsza choreografia, najlepszy teledysk k-pop i najlepszy teledysk pop.

Najważniejszą nagrodę wieczoru zgarnął natomiast The Weeknd. Teledyskiem roku uznano bowiem "Blinding Lights".

Jak już wspomnieliśmy, podczas gali nie zabrakło występów, które zapadają w pamięć. Lady Gaga wykonała medley swoich utworów z płyty "Chromatica" - "Enigma", "Chromatica II", "911", "Rain On Me" i "Stupid Love", kilkakrotnie przebierając się na scenie i cały czas nosząc specjalną maskę. Na scenie przez chwilę towarzyszyła jej również Ariana Grande.



Wideo Lady Gaga Performs a Medley of "Chromatica II", "Rain On Me (ft. Ariana Grande), & More

Ponadto widzowie zobaczyli występy The Weeknd, BTS, Malumy oraz DaBaby - który swoim występem zabrał głos w sprawie brutalności policji w Stanach Zjednoczonych.

Słynną scenę z teledysku "Wrecking Ball" przypomniała natomiast Miley Cyrus. Tym razem wokalistka siedziała jednak na kuli dyskotekowej a nie na kuli do wyburzania budynków.

Poniżej możecie znaleźć pełną listę zwycięzców:

Teledysk roku: The Weeknd - "Blinding Lights"

Artysta roku: Lady Gaga

Utwór roku: Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Najlepsza współpraca: Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Najlepsza grupa: BTS

Najlepszy nowy artysta: Doja Cat

Najlepszy teledysk pop: BTS - "On"

Najlepszy teledysk hip hop: Megan Thee Stallion - "Savage"

Najlepszy teledysk R&B: The Weeknd - "Blinding Lights"

Najlepszy teledysk k-pop: BTS - "On"

Najlepszy teledysk muzyka latynoska: Maluma - "Que Pena"

Najlepszy teledysk rock: Coldplay - "Orphans"

Najlepszy teledysk alternatywa: Machine Gun Kelly - "Bloody Valentine"

Najlepszy teledysk nakręcony w domu: Ariana Grande i Justin Bieber - "Stuck With U"

Najlepszy teledysk z przekazem: H.E.R. - "I Can’t Breathe"

Najlepsza reżyseria: Taylor Swift - "The Man"

Najlepsza scenografia: Miley Cyrus - "Mother’s Daughter"

Najlepsza choreografia: BTS - "On"

Najlepsze zdjęcia: Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Najlepszy montaż: Miley Cyrus - "Mother’s Daughter"

Najlepsze efekty specjalne: Dua Lipa - "Physical"

Utwór lata: BLACKPINK - "How You Like That".