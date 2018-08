MTV VMA 2018: Wystąpią Ariana Grande, Shawn Mendes i Logic

20 sierpnia w Nowym Jorku odbędzie się tegoroczna gala MTV VMA. Wśród ogłoszonych gości, którzy zaśpiewają na scenie znaleźli się Ariana Grande i Shawn Mendes.

Ariana Grande wystąpi na MTV VMA 2018 /Kevin Winter /Getty Images

Ariana Grande, która nominowana jest w pięciu kategoriach, wykona utwór "God Is A Woman". Występ odbędzie się trzy dni po premierze jej albumu "Sweetener".

Shawn Mendes zaprezentuje piosenkę "In My Blood", natomiast Logic wykona "One Day" wraz z Ryanem Tedderem z OneRepublic.

Przypomnijmy, że główną faworytką do zwycięstwa podczas ceremonii jest Cardi B. Raperka została nominowana dziesięciokrotnie.

Nagrodę specjalną MTV Michael Jackson Video Vanguard Award odbierze za swoją dotychczasową działalność Jennifer Lopez.

