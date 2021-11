Justin Bieber do nagrody MTV EMA nominowany został w najważniejszych kategoriach - najlepszy artysta, najlepszy artysta pop, najlepsza piosenka (dwie nominacje), najlepszy teledysk, najlepsza współpraca i najlepsi fani. To właśnie Kanadyjczyk był największym przegranym wieczoru - ostatecznie nie zdobył żadnej nagrody.



Po sześć nominacji zdobyli przedstawiciele świata hip hopu - Doja Cat oraz Lil Nas X. Pięć szans na statuetki mieli natomiast: Ed Sheeran, Olivia Rodrigo (to jej pierwsze nominacje w historii) oraz The Kid LAROI.

Tegoroczna gala MTV EMA odbyła się w Budapeszcie na Węgrzech (Papp Laszlo Budapest Sportarena) 14 listopada. Na scenie wystąpili m.in. Ed Sheeran ("Overpass Graffiti", "Shivers"), Saweetie ("Tap In", "Best Friend", "Out Out"), Imagine Dragons i JID ("Enemy"), Maneskin ("Mammamia"), Maluma i Rayvanny ("Nibebe"), Kim Petras ("Coconuts" i "Hit It From the Back") oraz Yungblud ("Fleabag").



W najważniejszych kategoriach triumfował Ed Sheeran (najlepszy artysta, "Bad Habits" najlepszą piosenką), który obecnie podbija listy przebojów ze swoją piątą płytą "=" ("Equals").

Cztery statuetki powędrowały do koreańskiej grupy BTS, w tym jedna za wygraną w całkowicie nowej kategorii najlepszy artysta k-pop.



Zwycięzcą w kategorii najlepszy polski artysta została Daria Zawiałow. "Jestem dumna, że mogę tu być i reprezentować nasz piękny kraj. Warto promować polską muzykę za granicą. Dziękuję, dziękuję, dziękuję!!!" - napisała wokalistka na Instagramie.

MTV EMA 2021 - lista zwycięzców

Najlepszy artysta: Ed Sheeran

Najlepszy artysta pop: BTS

Najlepszy utwór: Ed Sheeran - "Bad Habits"

Najlepszy teledysk: Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Najlepsza współpraca: Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"



Najlepszy nowy artysta: Saweetie

Najlepszy artysta - rock: Måneskin

Najlepszy artysta - alternatywa: YUNGBLUD

Najlepszy artysta - muzyka latynoska: Maluma

Najlepszy artysta hip hop: Nicki Minaj

Najlepszy artysta - muzyka elektroniczna: David Guetta

Najlepszy artysta - muzyka k-pop: BTS

Najlepsza grupa: BTS

Najlepsi fani: BTS



Najlepszy polski artysta: Daria Zawiałow