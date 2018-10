Nominowana do Oscara aktorka i wokalistka Hailee Steinfeld poprowadzi w Bilbao galę nagród MTV EMA 2018.

Hailee Steinfeld poprowadzi galę MTV EMA 2018 /Jamie McCarthy /Getty Images

Gala rozdania statuetek odbędzie się 4 listopada o godzinie 21:00 w Bilbao Exhibition Centre w Bilbao (Hiszpania). Stacja twierdzi, że transmisja ceremonii dotrze do 450 milionów domów na całym świecie.

Wideo Shawn Mendes, Zara Larsson i Demi Lovato na czerwonym dywanie MTV EMA 2017 (Associated Press/x-news)

Tegoroczną faworytką jest mająca kubańskie korzenie Camila Cabello, która zdobyła aż sześć nominacji, w tym w najważniejszej kategorii - najlepszy artysta.

MTV EMA w tym roku poprowadzi Hailee Steinfeld, która również zaśpiewa na scenie.



"MTV EMA to show, podczas którego wszystko może się zdarzyć, Nie mogę się doczekać tego wieczoru pełnego artystów, występów, niespodzianek - zróbmy to, Bilbao!" - cieszy się Steinfeld.

"Hailee to prawdziwa globalna supergwiazda, znana ze swojego wyjątkowego talentu" - powiedział Bruce Gillmer z MTV.

Zeszłoroczna zwyciężczyni w kategorii Najlepszy występ w serii Push tym razem walczy o nagrodę w kategorii najlepszy wykonawca pop u boku Ariany Grande, Camili Cabello, Duy Lipy i Shawna Mendesa.

Steinfeld ma w dorobku przeboje "Love Myself", "Starving", "Most Girls" (ponad 166 mln odsłon) i "Let Me Go".

Clip Hailee Steinfeld Most Girls

Na początku 2018 roku jej utwór "Capital Letters" znalazł się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej "Nowego oblicza Greya". Wraz z Katy Perry koncertowała w Wielkiej Brytanii, a z Charliem Puthem ruszyła w tournée po Stanach Zjednoczonych.

Clip Hailee Steinfeld Capital Letters - & BloodPop®

Jako aktorka wystąpiła w takich produkcjach, jak m.in. "Gorzka siedemnastka" (nominacje do Critics' Choice Award i Złotego Globu), "Pitch Perfect 3", "Bumblebee" (pierwszy spin-off uniwersum "Transformers" wytwórni Paramount) oraz "Spider-Man Uniwersum".



O tytuł najlepszego polskiego artysty 2018 rywalizują: zdobywczyni statuetki z 2012 roku Brodka, Dawid Podsiadło, Margaret (ma na swoim koncie dwie nagrody MTV), Natalia Nykiel i Taconafide. Przypomnijmy, że w 2017 r. ten tytuł przypadł Dawidowi Kwiatkowskiemu.

