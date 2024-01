Brighter Colours to grupa młodych muzyków z Krakowa. Zespół powstał w 2022 roku i od początku gra w niezmienionym, czteroosobowym składzie. Ich twórczość jest świeżym spojrzeniem na rock alternatywny z domieszką indie i softrockowych brzmień. Brighter Colours to w pełni samowystarczalna maszyna do robienia muzyki. O każdy detal dbają sami. Sami piszą teksty, komponują, nagrywają, produkują, a oprócz tego sami wymyślają i filmują swoje teledyski.



Na koncie mają m.in. zwycięstwa w XIV Przeglądzie Kapel Rockowych w Krakowie i Rockrewizji w Mykanowie, a także wyróżnienie na II Skała Rock Festiwal.

"Najpiękniejsze piosenki powstają wówczas, gdy spotykamy się wszyscy razem i wspólnymi siłami tworzymy coś od zera. Każdy utwór na tej płycie zawiera muzyczne DNA każdego z nas" - opowiada grający na klawiszach Michał Pietraszek.

Brighter Colours na Dzikim Zachodzie

Zespół właśnie wypuścił debiutancki album "Magnolia" zawierający osiem autorskich utworów. Jednym z nich jest "Wedding Gown" ( sprawdź! ), któremu towarzyszy teledysk utrzymany w klimacie westernowym.

"Zabierzemy Cię w świat Dzikiego Zachodu z domieszką horroru. Sprawdź, czy Jake [Koch, wokalista i gitarzysta grupy] byłby dobrym pisarzem true crime i co do powiedzenia ma Kasia [Raorane, basistka i wokalistka] w świecie zręcznych rewolwerowców" - czytamy.

W klipie w roli rewolwerowca wystąpił Michał Kadłubek, gitarzysta innej krakowskiej grupy Gun Dog Radio, prywatnie szwagier Jake'a Kocha. Wszystko zostaje w rodzinie, bo obie te formacje łączy perkusista Bartłomiej Pąprowicz. A promujący koncert w klubie Tu i Ówdzie w Krakowie z krótkim solowym występem otworzył Andrew The Goat (Andrzej Kozioł), lider Gun Dog Radio.