Moyra przed premierą debiutanckiej płyty "Omen"

Debiut Moyry spod znaku melodyjnego death metalu trafi na rynek pod banderą niemieckiej DarkTunes Music Group i dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną. Premierę longplaya "Omen" zaplanowano na 3 marca.

Okładkę pierwszej płyty muzyków z Dolnego Śląska zaprojektował Piotr Szafraniec. Wśród 12 przygotowanych kompozycji znalazła się także przeróbka "Perfect Illusion" Lady Gagi.

Wyjaśnijmy, że powstały w 2017 roku zespół tworzą wokalistka Małgorzata Szkoda-Hreczuch alias Margo Moyra, gitarzysta Damian Paszczak vel Ziolllo, basista Kacper Kulios oraz perkusista Mateusz Muzioł. Formacja dała się lepiej poznać w roku 2018 za sprawą wydanej własnym sumptem EP-ki "Threads Of Fate" oraz opublikowanej dwa lata później - również niezależnie - drugiej EP-ki "ReGenesis".

Debiutancką płytę Moyry promuje m.in. wideoklip do singla "Perception Of Souls", który możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Omen":

1. "Rage Of The Sky"

2. "Perception Of Souls"

3. "Bloody Hands"

4. "Unleashed Spirits"

5. "Forgotten Prophecy"

6. "End Of The World"

7. "Call Of Sin"

8. "The Eyes Of Rats"

9. "Infinity Of Revival"

10. "Fear Of Life"

11. "Ready! Aim And Fire!"

12. "Perfect Illusion" (przeróbka Lady Gagi).