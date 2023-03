Morrath: Sprawdź utwór z debiutanckiej płyty "Centuries Of Blindness"

Utwór ten znajdziemy na "Centuries Of Blindness", pierwszej płycie Morrath, w którego składzie odnajdujemy byłych członków thrashowej formacji Prowler.



Debiutancki longplay Morrath zarejestrowano w Tetra Wave Studio pod okiem Krzysztofa Kostenckiego, który odpowiadał również za miks i mastering. Autorem okładki jest Mieszko Jankowski, basista Morrath.



Album "Centuries Of Blindness" ujrzy światło dzienne 20 kwietnia nakładem francuskiej Metal Is The Law Productions (w Europie) i meksykańskiej Diabolus Productions. Płyta dostępna będzie w wersji CD i na kasecie.



Dodajmy, że czerpiący pełnymi garściami z klasycznego amerykańskiego death metalu Morrath dał się lepiej poznać w 2021 roku za sprawą wypuszczonej własnym sumptem EP-ki "Inhumanity Enthroned".



Z premierową kompozycją "No God To Come" Morrath możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Morrath (Pol) - No God to Come (Official Lyric Video 2023)

Morrath - szczegóły płyty "Centuries Of Blindness" (tracklista):

1. "No God To Come"

2. "Where Salvation Meets The Rot"

3. "Crimson Demons"

4. "New God Exalted"

5. "Primal Addiction"

6. "Spiral Of Pain"

7. "Undying Grief"

8. "Awaiting The Inevitable"

9. "In the Crypts Of Profanity".