Morgul Blade debiutuje. Kiedy premiera płyty "Fell Sorcery Abounds"?

"Fell Sorcery Abounds", pierwsza płyta kwartetu z Pensylwanii, będzie mieć swą premierę 26 listopada w barwach greckiej No Remorse Records. Wytwórnia z Aten szykuje wersję CD oraz edycję winylową.

Wyjaśnijmy, że powstały w 2018 roku Morgul Blade dał się lepiej poznać rok później za sprawą wypuszczonej własnym sumptem EP-ki "Harbingers Of Power And The World's End".

Dodajmy, że twórczość Amerykanów oscyluje wokół mrocznego epic / heavy metalu ze szczyptą drugiej fali black metalu i wszechobecnymi odwołaniami do dzieł J.R.R. Tolkiena.

Reklama

Nowy teledysk "A Last Waltz Of Gevaudan" Morgul Blade możecie zobaczyć poniżej:

Clip Morgul Blade A Last Waltz of Gevaudan

Oto lista kompozycji albumu "Fell Sorcery Abounds":

1. "He Who Sits Upon the Black Throne Of Angmar / The Morgul Blade"

2. "A Last Waltz Of Gevaudan"

3. "In The Grip Of The Dark Lord"

4. "Sons Of The Night"

5. "Oak In The Mist"

6. "The Five Will Ride At Dawn"

7. "The Beacons Must Be Lit!"

8. "Blood Has Been Spilled This Night"

9. "Fell Sorcery Abounds".