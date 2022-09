Mord'A'Stigmata: Sprawdź pierwszy utwór z nowego albumu "Like Ants And Snakes"

Szósty longplay awangardowo-postblackmetalowej formacji Mord'A'Stigmata nagrano, zmiksowany i poddano masteringowi w Prusiewicz Studio pod okiem Marcina Prusiewicza. Okładkę zaprojektował kanadyjski artysta Derek R. Setzer.

"'Like Ants And Snakes' to zapis zmian, które przeszliśmy jako ludzie i jako zespół przez dwa lata absencji koncertowej i częściowej izolacji. Ten okres pomógł nam w spokoju znaleźć drogi ekspresji, które tkwiły w nas od dawna, ale dopiero spowolnienie tempa życia pozwoliło na ich znalezienie. To droga spalonych mostów, palenia własnych barier, niekończącej się wewnętrznej walki" - napisali muzycy zespołu z Bochni.

Na następcy wysoko ocenianego albumu "Dreams Of Quiet Places" (2019 r., sprawdź! ) usłyszymy gościnnie Romana Głowackiego, który zagrał na saksofonie, oraz wokalistkę Patrycję Kaczan. Pierwsza od ponad trzech lat płyta podopiecznych Pagan Records trafi do sprzedaży 4 listopada (CD, cyfrowo).

Z premierową kompozycją "Blood Of The Angels" Mord'A'Stigmata możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Like Ants And Snakes":

1. "Blood Of The Angels"

2. "We Dance"

3. "Like Ants And Snakes"

4. "I Am The Arm"

5. "Constant Sway"

6. "Voluntarily Gone".