Monika Miller to modelka, celebrytka i osobowość telewizyjna, a prywatnie wnuczka byłego premiera Polski, Leszka Millera.

28-latka na swoim koncie ma m.in. występ teledysku "Ty mnie znasz" Jakuba Krystyana ( zobacz! ) z "Idola" oraz w klipie projektu Czeluść "Proch" ( zobacz! ).

Jako Monami na muzycznej scenie zadebiutowała we wrześniu 2019 r., kiedy wypuściła swój singel "W bezruchu" ( sprawdź! ). Nagranie zanotowało ponad 170 tys. odsłon.

Kolejnymi utworami były piosenki "Euforia" ( sprawdź! ) i "Nie mów mi". W tym pierwszym nagraniu towarzyszyła jej Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka grupy Red Lips . Panie spotkały się w 10. edycji programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie jesienią 2019 r. Miller w parze z Janem Klimentem zajęła 5. miejsce, z kolei Ruda razem z Rafałem Maserakiem była 9.

W singlu "Egoistka" Monami połączyła siły z raperką Guovą . "Jeśli obraziłyśmy uczucia jakiegoś hejtera to z góry przepraszamy" - komentowała wówczas Monika Miller na Instagramie.

Choć wówczas już zapowiadała album "Spectrum", na premierę przyszło poczekać kolejny rok. Opóźnienie związane było z problemami zdrowotnymi - celebrytka ujawniła, że choruje na fibromialgię. To przewlekła i nieuleczalna choroba, która charakteryzuje się bólem mięśni, stawów, kości i tkanek miękkich. Wiele osób cierpi również z powodu objawów psychicznych, jak depresja czy stany lękowe.

"Są dni gorsze i lepsze. Moje zaniepokojenie i ataki lękowe zaczynają mnie przerastać, dlatego wrzucam mniej contentu. Ale nie martwię się już, o takie rzeczy" - pisała niedawno.



W ostatnim czasie Monika Miller publikuje też głównie prywatne zdjęcia - od początku roku jej wybrankiem jest pochodzący z Ukrainy producent, muzyk i model Pavlo Moskalenko.

"Monami nie boi się wyzwań, a swoimi kolejnym singlami, a także aktywnościami w życiu pozamuzycznym, jasno pokazuje, że nie boi się eksperymentować" - czytamy przy okazji premiery płyty "Spectrum".

Większość klipów i grafik, związanych z twórczością Monami, to w olbrzymiej części jej pomysły. "Nie wyobrażam sobie, by moja rola kończyła się na zaśpiewaniu piosenki w studiu. Chcę brać aktywny udział w całym procesie tworzenia, a że z wykształcenia jestem graficzką, to wiele mi to ułatwia" - podkreślała Monika Miller.

W nagraniach płyty pomagali jej m.in. Adrian Owsianik (wcześniej pracował z m.in. Julą), Kamila Witek, Michał Wasilewski, Natalia Wrzosińska, Jonatan Chmielewski, Michał Nosowicz, Bartek Caboń i Chris Toffson.



"'Spectrum' przynosi osobiste teksty, zadziorne wokale i gorącą mieszankę trapowych bitów, świeżego popu i wycieczek w stronę ambitnej, nieszablonowej elektroniki" - czytamy w opisie albumu.