Monachopsis Art przed premierą debiutu "An Empty Existence"

Pierwszą płytę blackmetalowego tria Monachopsis Art zmiksowano i poddano masteringowi pod koniec 2022 roku w studiu Beyond North Star.



"Źródłem muzycznych inspiracji są tu zespoły wczesnej pierwszej i drugiej fala black metalu, takie jak Venom, Bathory i Burzum, jak również bardziej współczesny, nastrojowy black metal w wydaniu ColdWorld i Lustre" - czytamy o twórczości Finów.



Wyjaśnijmy, że w składzie Monachopsis Art odnajdujemy wokalistkę Natalie Koskinen (także w Shape Of Despair, Paara, The Abbey, Jonne), multiinstrumentalistę Jesse Heikkinena (Benighted In Sodom, Phallosopher, The Abbey, eks-Iterum Nata) oraz niejakiego A.K.

Płyta "An Empty Existence" trafi na rynek 31 marca nakładem wytwórni Forgotten Friends (CD, cyfrowo).



Z krótką zapowiedzią debiutu Monachopsis Art możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Monachopsis Art - Teaser (2023)

Monachopsis Art - szczegóły albumu "An Empty Existence" (tracklista):

1. "Thee Darkness Gathers..."

2. "Seeds"

3. "Silent Torture"

4. "River Of Blood"

5. "A Dark Place"

6. "Stargazer"

7. "Flesh Will Be Humiliated"

8. "No Desire To Live"

9. "Flame Of Night".