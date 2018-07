​MØ: Nowa płyta w październiku. Posłuchaj singla "Sun In Our Eyes"

MØ ogłosiła datę premiery swojej nowej płyty "Forever Neverland" i zaprezentowała singel zwiastujący wydawnictwo.

MØ szykuje się do premiery swojej drugiej płyty /materiały prasowe

Znana z hitów "Lean On", "Final Song" czy "Kamikaze" MØ ogłosiła, że jej nowa płyta ujrzy światło dzienne 19 października.

Reklama

Pierwszym singlem z albumu jest kawałek "Sun In Our Eyes", którego współautorem i producentem jest Diplo. On i MØ znają się jeszcze z czasów kawałka "XXX 88" z 2013 roku, a "Sun In Our Eyes" to idealne podsumowanie ich pięcioletniej współpracy.



Posłuchaj utworu "XXX 88" w serwisie Teksciory.pl

"Jesteśmy już starymi znajomymi. Lubię pracować z Diplo, bo czuję się przy nim wolność artystyczną a ostateczny produkt zawsze mi się podoba. Przy 'Sun In Our Eyes' udało nam się połączyć moje dwa ulubione składniki - melancholijne dźwięki i podnoszący na duchu nastrój" - mówi MØ, czyli prywatnie Karen Marie Ørsted.

"Karen i ja w studiu wytwarzamy chemię. Kiedy się spotykamy, piszemy 3-4 piosenki dziennie a 'Sun In Our Eyes' to nasza najlepsza kompozycja w historii" - tak z kolei o współpracy z MØ mówi Diplo.

Posłuchaj utworu "Sun In Our Eyes":



Clip MØ Sun In Our Eyes (Official Lyric Video) feat. Diplo

Sprawdź utwór "Sun In Our Eyes" w serwisie Teksciory.pl

MØ to autorka i głos z kilku popularnych piosenek ostatnich lat. Od czasu wydania w 2014 roku albumu "No Mythologies To Follow" stała się kobietą-instytucją, pracującą zarówno na własne nazwisko, jak i z licznymi artystami, którym gościnnie użyczała głosu w takich hitach jak "Dance For Me" (z ALMĄ), "We Are F**ked" (z Noah Cyrus), "Cold Water" (z Justinem Bieberem), czy wreszcie "Lean On" (z Major Lazer), który przez długi czas był najchętniej odtwarzaną piosenką w serwisie Spotify.

W ramach promocji nowej płyty MØ wyruszy w trasę koncertową, w ramach której zobaczymy ją także w Polsce - 21 listopada wystąpi w warszawskim klubie Stodoła.

Zdjęcie Okładka singla "Sun In Our Eyes" /