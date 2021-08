Mlody Leszcz z teledyskiem "XXI Wiek". Raper wspiera ośrodki wychowawcze

Mlody Leszcz realizuje projekt, którego głównym założeniem jest wsparcie zakładów poprawczych dla młodzieży.

Obiektem kampanii jest klip do utworu "XXI wiek" w wersji koncertowej zrealizowany w teatrze Guliwer oraz kapsułowa kolekcja (koszulki, plakaty, pocztówki, maseczki) przygotowana przez 2005 Global.

Cały zysk z kampanii zostanie przekazany na wsparcie dla ośrodków wychowawczych, przede wszystkim: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej i w Borowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy.



Wideo