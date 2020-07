Miss Mercy nie żyje. Muza Franka Zappy miała 71 lat

Członkini grupy The GTOs, ikona stylu oraz muza Franka Zappy – Miss Mercy – zmarła 28 lipca w wieku 71 lat.

Miss Mercy (z prawej) miała 71 lat /Ashley Beliveau /Getty Images

Informację o śmierci artystki potwierdziła inna członkini The Girls Together Outrageously (The GTOs) - Pamela Des Barres. Nie ujawniła jednak przyczyny śmierci kobiety.

"Moja ukochana przyjaciółka, Miss Mercy, zmarła. Słowa nie mogą oddać tego, jak czuję się w tym momencie. Nie wyobrażam sobie świata bez ciebie" - napisała.

Grupa The GTOs działał w latach 1968 - 1970 i w tym czasie wydała jedną płytę pt. "Permanent Damage". Jej producentem był Frank Zappa.



Wideo the GTOs (Girls Together Outrageously), 1969

Zespół w 1969 roku pojawił się na okładce magazynu "Rolling Stone", a tytuł artykułu dotyczącym formacji brzmiał "The Groupies And Other Girls", co wkrótce doprowadziło do popularyzacji słowa "groupie" (zapalona fanka zespołu lub wykonawcy).

W artykule określono, że "The GTOs" są "socjologicznym tworem Franka Zappy".

Miss Mercy na świat przyszła 16 lutego 1949 roku w Burbank w Kalifornii jako Judith Edra Peters, a dopiero potem zmieniła nazwisko na Mercy Fontenot. Jako Miss Mercy nazwała się w publikacji "The Mae West of 1968".

Po zakończeniu działalności zespołu, artystka wyszła za mąż za gitarzystę Shuggie Otisa, z którym miała syna Lucky Otis (chłopiec został wychowany przez dziadków - Johnny'ego Otisa i Phyllis).