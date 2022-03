Śmierć artystki potwierdziła jej wytwórnia, WARP Records.

Mira Calix, a właściwie Chantal Francesca Passamonte, na świat przyszła w mieście Durban w Republice Południowej Afryce. W pierwszej połowie lat 90. przeprowadziła się do Londynu, gdzie była DJ-ką i pracowała z wytwórniami WARP oraz 4AD.

Gdy Calix wystartowała z własną twórczością, WARP szybko zaproponował jej kontrakt. Pierwszą płytę - "One On One" - wydała w 2000 roku. Łącznie Calix nagrała 14 płyt w różnych projektach. Współpracowała m.in. z London Sinfoniettą, Ligeti Quartet i Bang On a Can.

Calix była zapraszana na trasy Radiohead, Boards Of Canada, Autechre i Goodspeed You! Black Emperor. Grała na najważniejszych festiwalach na świecie - Coachelli, Glastonbury, All Tomorrow’s i Latitude.



Producentka i kompozytorka nie ograniczała się do muzycznych współprac. Tworzyła muzykę m.in. do filmów, oper i sztuk teatralnych. Z jej usług korzystano w Royal Liverpool Philharmonic, Royal Shakespeare Company, Aldeburgh Festival, The British Film Institute, Opera North oraz The Manchester International Festival.

Swoje artystyczne wystawy prezentowała m.in. w Chinach oraz Australii.

Mira Calix wystąpiła też w Polsce. W 2013 roku pojawiła się na festiwalu Sacrum Profanum, gdzie zinterpretowała muzykę Witolda Lutosławskiego.