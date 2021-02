Mimoza to prawdziwa "Young Queen". Posłuchaj jej nowego singla

Najpierw napisała wielki hit "Kings & Queens" Avy Max, by następnie wydać solowy singel "Young Queen". Kim jest wokalistka ukrywająca się pod pseudonimem Mimoza?

Mimoza idzie w ślady innych wokalistek z albańskimi korzeniami /Lina Tesch /materiały prasowe

"Young Queen" to nie tylko nowy singel Mimozy, ale także wspomnienie jej rodzinnego Kosowa oraz albańskich korzeni. Artystka składa hołd wszystkim matkom, które wychowują swoje córki tak, by te patrzyły na siebie jak na młode królowe.

Wokalistka urodziła się na Bałkanach, jednak dzieciństwo spędziła już w Szwecji, gdzie wyjechała razem z rodzicami. W wieku 11 lat przeprowadziła się do Niemiec, a obecnie mieszka w Los Angeles, gdzie rozwija swoją karierę muzyczną. Obecnie pracuje nad debiutancką EP-ką.



Na swoim koncie ma też kilka utworów. Debiutowała singlem "Big Girls Cry" z 2017 roku. Gościnnie udzielała się również w numerach Thomasa Golda, Tyrona Hapi i duetu Spencer & Hill.

Mimoza idzie w ślady innych wokalistek z kosowskimi lub albańskimi korzeniami - Duy Lipy, Rity Ory, Bebe Rexhy czy Avy Max. "Jestem z nich bardzo dumna, to prawdziwe królowe" - przyznaje Mimoza. Dzięki takim piosenkom jak "Young Queen" artystka ma ogromne szanse, by dołączyć do tego grona.

