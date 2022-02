Minęły niecałe dwa lata od debiutanckiego albumu Miłego ATZ, pt. "Czarny Swing".

W tym czasie raper angażował się w projekty LOWPASS, czy bardziej imprezowy ŚW BASS, teraz jednak wraca z nowym solowym wydawnictwem.

Album promowany jest przez singel "Groove", wyprodukowany przez @atutowego. W sieci pojawił się teledysk do piosenki.

Album "ROLLER" to drugie solowe wydawnictwo Miłego ATZ, który - jak sam twierdzi - jest bardzo fundamentalny w drodze ku jego fraktalnemu rozkładowi.



Warstwa muzyczna jest bardzo różnorodna, a spoiwem są zupełnie nowe rodzaje flow i sposoby narracji. Sama treść to bezpośrednia reakcja twórcy na cały proces życiowych transformacji, przez które musiał przejść w drodze do przeznaczenia.

