Śmierć muzyka i kompozytora potwierdził jego ojciec, Keith Strachan.

"Matthew był kochany przez swoją rodzinę i będziemy za nim tęsknić. Był ciepłym, zabawnym i utalentowanym człowiekiem" - stwierdził.

Matthew Strachan i jego ojciec nagrali muzykę do "Milionerów" w 1998 roku. Stworzenie wszystkich muzycznych fragmentów (było ich łącznie 95) zajęło im łącznie osiem dni.



Za piosenkę rozpoczynają teleturniej Strachan został nagrodzony w Stanach Zjednoczonych przez American Society of Composers, Authors and Publishers.

Ponadto Strachan był twórcą do programu audycji "Home Front" w BBC Radio 4 oraz wspierał muzycznie Jaspera Carrota w jego programach w BBC.

Pod pseudonimem MB Vincent Strachan pisał również muzykę do musicali.

Na początku 2021 roku media pisały o kompozytorze, po tym, jak został oskarżony o podpalenie własnego domu.

