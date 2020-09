Miley Cyrus z nowym klipem do "Who Owns My Heart"

Z okazji występu na iHeartRadio Festival Miley Cyrus zdecydowała się udostępnić specjalną wizualizację stworzoną do utworu "Who Owns My Heart".

Miley Cyrus pokazała nowe wideo

Singel "Who Own's My Heart" światło dzienne ujrzał w 2010 roku i znalazł się na trzeciej płycie wokalistki "Can't Be Tamed".



Miley Cyrus przy okazji występu na tegorocznym iHeartRadio Festival, który w tym roku nie mógł odbyć się w klasycznej formule z powodu pandemii koronawirusa, zdecydowała się odświeżyć swój stary kawałek.

Na tę okazję artystka przygotowała nowy, seksowny klip, który możecie obejrzeć poniżej.

W trakcie imprezy, która odbyła się w dniach 18 - 19 września 2020 Cyrus wykonała również utwory: "Nothing Breaks Like a Heart", "Midnight Sky" i cover Blondie "Heart of Glass".

Obecnie gwiazda pracuje nad nową płytą "She Is Miley Cyrus".