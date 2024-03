Do sieci trafił właśnie teledysk "Doctor (Work It Out)". W ciągu sześciu godzin od premiery klip zanotował ponad 600 tysięcy odsłon.

Jak wyjaśnia "Rolling Stone", utwór nie jest nową kompozycją. Piosenka miał się znaleźć na płycie Miley Cyrus "Bangerz" z 2013 roku, ostatecznie na album nie trafiła. Ponoć jakiś czas temu wokalistka ponownie sięgnęła po ten utwór i zdecydowała się go nagrać jeszcze raz. Co ciekawe, kawałek "Doctor" został wykorzystano podczas styczniowego pokazu męskiej kolekcji Louis Vuitton w Paryżu.

Dodajmy, że Miley i Pharrell Williams pracowali wcześniej przy wspomnianej płycie "Bangerz" i singlu producenta "Come Get It Bae" z 2014 r.

Miley Cyrus: Wszystko dzieje się wtedy, kiedy powinno

"Po prostu bardzo wierzymy w wyczucie czasu i we wszystko, co dzieje się wtedy, kiedy powinno. A w okolicach rozdania nagród Grammy rozmawialiśmy z Pharrellem o wydaniu tej piosenki i uświadomiłam sobie, że teraz jest idealny moment. A czasami rzeczy z naszej przeszłości mają większy sens w teraźniejszości niż kiedykolwiek wcześniej" - opowiadała Miley Cyrus w Pitchforku.

Reżyserią klipu zajął się Jacob Bixenman, który ma na koncie cztery ubiegłoroczne teledyski dla Miley Cyrus: "Flowers", "River", "Jaded" i "Used to Be Young".

