Miley Cyrus coraz bliżej rozwodu. Jest porozumienie

24 grudnia prawnik Miley Cyrus złożył papiery, które potwierdzają oficjalne porozumienie w sprawie rozwodu pomiędzy wokalistką, a jej byłym partnerem aktorem Liamem Hemsworthem.

Liam Hemsworth i Miley Cyrus coraz bliżej oficjalnego rozwodu /Presley Ann /Getty Images

Przypomnijmy, że Miley Cyrus i Liam Hemsworth rozstali się w sierpniu tego roku. Aktor złożył papiery rozwodowe, a powodem rozstania były "różnice nie do pogodzenia" Od tamtego czasu wokalistka i jej były partner próbowali dopiąć szczegóły ich oficjalnego rozwodu.

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że w końcu doszło do porozumienia. 24 grudnia do sądu trafiły papiery rozwodowe od przedstawicieli Cyrus, potwierdzające rozejście się pary.

Data złożenia papierów jest symboliczna, gdyż rok temu, 23 grudnia, Cyrus i Hemsworth - po wielu latach związku - stanęli na ślubnym kobiercu.

Orange Warsaw Festival 2019: Miley Cyrus 1 / 19 Miley Cyrus na Orange Warsaw Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

TMZ.com, które cytuje dokumenty rozwodowe, informuje, że wszystkie zwierzęta pary zostaną przy Miley Cyrus.

Wokalistka obecnie umawia się z australijskim celebrytą Codym Simpsonem, a Liam Hemsworth spotyka się z modelką Gabriellą Brooks.