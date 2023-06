"Od dawna marzyliśmy o koncercie w przepięknej sali Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, więc gdy przyszła propozycja koncertu i to w dodatku z orkiestrą, wiedzieliśmy, że chcemy to przeżyć w wyjątkowy sposób. W 2022 roku obchodziliśmy 20-lecie swojego istnienia. Wszystko zaczęło się jeszcze dawniej, bo w roku 1999, kiedy Natalia i Dawid poznali się na warsztatach bluesowych w Bolesławcu. Nie polubili się od razu. Ale dzisiaj po 24 latach znajomości można powiedzieć, że są jak stare dobre małżeństwo" - czytamy w zapowiedzi.

"W maju 2022 zagraliśmy specjalny koncert wraz 47-osobową orkiestrą NFM Filharmonii Wrocławskiej oraz z gośćmi: Dorotą Miśkiewicz, Melą Koteluk i Kubą Badachem. W zespole mamy niezwykle zdolnych i wrażliwych muzyków takich jak Adam Lepka, któremu powierzyliśmy rozpisanie aranżacji naszych piosenek na całą orkiestrę. Do jednej piosenki dołożył się z pomysłem nasz pianista Robert Jarmużek.

W naszych szeregach jest także jeden z najbardziej cenionych inżynierów dźwięku, czyli Robert Szydło. Robert miksuje i masteruje płyty dla artystów z całego świata i jest też odpowiedzialny za każdy miks piosenek Mikromusic, od pierwszej pyty. Miał on ogromną przyjemność zmiksować cały koncert z NFM-u w systemie Dolby Atmos. W naszej opinii to kolejna gratka dla audiofilów. Nie obyło się bez przygód, ale to wiedza tylko Ci, którzy z nami byli wtedy, i oni tego koncertu, tak samo jak my, nigdy nie zapomną" - opisuje zespół dalej.

"Oddajemy Wam płytę nagraną w ogromnym stresie, przy awarii prądu (mieliśmy z tego powodu 43-minutowa przerwę, co dało publiczności okazję poznać nasze poczucie humoru), ale jest w niej ogrom emocji, miłości do muzyki i historia tego zespołu zapisana w piosenkach. Miłego słuchania!" - zachęcają muzycy.

Wideo MIKROMUSIC i KUBA BADACH Tak mi się nie chce (Official Live Video)

Tracklista albumu "Mikromusic z górnej półki":

1. Tak tęsknię

2. Jesień

3. Burzowa (feat. Dorota Miśkiewicz)

4. Pod włos

5. Świat oddala się ode mnie

6. Takiego chłopaka (feat. Mela Koteluk)

7. Sopot

8. Operacja na otwartym sercu

9. Bezwładnie

10. Na krzywy ryj

11. Tak mi się nie chce (feat. Kuba Badach)

12. Niemiłość (feat. Dorota Miśkiewicz, Mela Koteluk, Kuba Badach)

Album promują single: "Świat oddala się ode mnie", "Operacja Na Otwartym Sercu", "Burzowa" z gościnnym udziałem Doroty Miśkiewicz.

Zespół Mikromusic funkcjonuje na rynku już od 20 lat. W tym czasie wydali 12 album i zagrali setki koncertów. Nowy album, został zarejestrowany w sali Narodowego Forum Muzyki to celebracja okrągłej rocznicy. 2 czerwca zespół zagra ponownie w tym samym miejscu z tym samym materiałem.