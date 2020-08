Mike Noga nie żyje. Perkusista The Drones miał 42 lata

27 sierpnia w wieku 42 lat zmarł Mike Noga, członek australijskiego zespołu The Drones.

Mike Noga miał 42 lata /Martin Philbey/Redferns /Getty Images

Śmierć muzyka potwierdziła jego rodzina.

"Wstrząśnięci przekazujemy informację o śmierci naszego kochanego brata, syna i wujka, najwspanialszego przyjaciela Mike'a. Wiemy, ile jego muzyka znaczyła dla wielu osób, jednak nie mamy do powiedzenia nic, co ukoi wasz ból. Tęsknimy za tobą i kochamy cię" - czytamy na Facebooku.

Nie ujawniono przyczyny śmierci perkusisty.



Mike Noga karierę rozpoczął w 1997 roku w stoner rockowym zespole Legends of Motorsport. Następnie na 10 lat związał się z formacją The Drones, z którą nagrał m.in. płyty: "Gala Mill, "Havilah" i "I See Seaweed".

Grupę muzyk opuścił w 2014 rok i rozpoczął karierę solową. W tym czasie nagrał trzy płyty. Czwarta - "Open Fire", nad którą współpracował z Alanem Sparhawkiem z Low - pierwotnie miała ukazać się na początku 2021 roku.

Na razie nie wiadomo, czy śmierć muzyka zmieni plany jego wytwórni.