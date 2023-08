Po odwołanym Fest Festivalu, wielu wykonawców postanowiło wyciągnąć rękę w stronę fanów i organizować zastępcze koncerty w okolicach stolicy Śląska. Do tej grupy należy m.in. zespół Only The Poets , który już 12 sierpnia (sobota) zagra w P23 w Katowicach. Drzwi otwierają się o 16:00, a impreza rozpocznie się o 17:00. Only The Poets szykują się intensywnie do premiery nowego utworu zatytułowanego "Over & Over". Z pewnością zaprezentują go na żywo polskiej publiczności w nadchodzący weekend.

