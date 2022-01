Nagrań dokonano w studiu Mercenary w Cleveland w stanie Ohio, skąd pochodzi Midnight. Produkcją zajął się Noah Buchanan.

Zgodnie z tradycją, na wszystkich instrumentach zagrał Athenar, spiritus movens całego zamieszania, a zarazem wokalista Midnight.



Autorem okładki piątego longplaya Midnight jest William Lacey.

"To musi być zawsze głośne i paskudne. Ta kwestia nigdy mi się nie znudzi" - o idei przyświecającej pracom nad "Let There Be Witchery" powiedział Athenar.

Nowa płyta Midnight ujrzy światło dzienne 4 marca nakładem Metal Blade Records (CD, na winylu w 11 kolorach, cyfrowo).

"Szex Witchery", pierwszy singel z materiału "Let There Be Witchery" Midnight, możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Midnight - Szex Witchery (OFFICIAL)

Oto program albumu "Let There Be Witchery":

1. "Telepathic Nightmare"

2. "Frothing Foulness"

3. "In Sinful Secrecy"

4. "Nocturnal Molestation"

5. "More Torment"

6. "Let There Be Sodomy"

7. "Devil Virgin"

8. "Snake Obsession"

9. "Villainy Wretched Villainy"

10. "Szex Witchery".