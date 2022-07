"Player" to taneczny kawałek utrzymany w śródziemnomorskim klimacie.



31-letni wokalista pokazuje swoją wrażliwą odsłonę, opowiadając w piosence o poszukiwaniu prawdziwej miłości. Jak przyznaje Michele:

"Często mam wrażenie, że jestem pożądany przez wszystkich, ale nikt nie chce zaryzykować i zaakceptować mnie takiego, jakim jestem. Boją się mojego stylu życia - ciągle w rozjazdach dookoła świata, w różnych rolach jako aktor i jako muzyk. Nigdy nie jestem pewien, czy ktoś jest zainteresowany moją osobą czy też tym, jaki jest mój wizerunek publiczny".

Clip Michele Morrone Player (Visualizer)

Film "365 dni" przyiósł mu światową sławę. Co dalej z jego karierą?

Michele Morrone pracuje jako aktor, projektant oraz autor piosenek.

Mieszkający w Mediolanie twórca ma wiele talentów. Światowy rozgłos zapewniła mu rola w erotycznym dramacie "365 dni", a single "Hard For Me", "Feel It" oraz "Watch Me Burn" z debiutanckiego albumu "Dark Room" przyczyniły się do olbrzymiej popularności serii filmów jako nieoficjalny soundtrack. Utwory z wydawnictwa zgromadziły ponad miliard streamów.



Obecnie Morrone pracuje nad drugą płytą.