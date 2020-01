Michele Morrone ("365 dni"): Zobacz teledysk "Feel It" z niepublikowanymi scenami z filmu

Do sieci właśnie trafił teledysk "Feel It" w wykonaniu Michele Morrone'a zawierający niepublikowane dotychczas sceny z filmu "365 dni" nazywanego "polską odpowiedzią na Greya".

Utwór "Feel It" jest zarazem pierwszym singlem zapowiadającym album "Dark Room".

Autorami nagrania są Patryk Kumór, Dominik Buczkowski-Wojtaszek i Michelle Morrone. Dwaj pierwsi mają na koncie przeboje dla m.in. Roksany Węgiel i Viki Gabor.



Za ilustrację do piosenki posłużyły niepublikowane wcześniej fragmenty filmu "365 dni", w którym Michele Morrone jest odtwórcą głównej roli - szefa mafii Massimo.



"365 dni" to pierwszy polski film erotyczny, nakręcony na podstawie książki Blanki Lipińskiej. Wszystkie części sagi ("365 dni", "Ten dzień" i "Kolejne 365 dni") szybko zyskały status bestsellerów.

Premierę produkcji wyznaczono na 7 lutego.

Urodzony w 1990 roku, Włoch Michele Morrone z zawodu jest aktorem i modelem, jednak jego pasją jest muzyka.

"365 dni" to historia Laury (w tej roli Anna Maria Sieklucka), która wraz ze swoim chłopakiem Martinem i dwójką przyjaciół wyjeżdżają na Sycylię. Drugiego dnia pobytu, w swoje dwudzieste dziewiąte urodziny, Laura zostaje uprowadzona.

Jej oprawcą okazuje się przystojny szef mafii Massimo Toricelli. Mężczyzna kilka lat wcześniej został postrzelony. Był bliski śmierci, a kiedy jego serce przestało bić, przed oczami zobaczył dziewczynę - Laurę Biel.

Obiecał sobie, że odnajdzie kobietę, którą podsunęła mu wyobraźnia. Później daje Laurze 365 dni na to, by go pokochała.

W obsadzie filmu "365 dni" znaleźli się także m.in.: Natalia Janoszek, Natasza Urbańska, Magdalena Lamparska, Tomasz Stockinger, Rafał Grabias, Gabriel Seweryn oraz Mateusz Łasowski.