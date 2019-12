Michał Wiśniewski zaręczony. Kim jest jego wybranka?

Plotkarskie media donoszą, że Michał Wiśniewski ponownie się zaręczył. Przyszłą żoną wokalisty i lidera Ich Troje zostanie Paulina, z którą gwiazdor spotyka się od kilku miesięcy.

Michał Wiśniewski zaręczył się po raz piąty /ForumGwiazd / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach polskie media żyły rozwodem Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner. Oficjalnie małżeństwo zakończyło się 30 września.

"Razem, a jednak osobno. Teraz już osobno. Rozejście z klasą to pewna sztuka. Nie zawsze jest to możliwe, ale nam się finalnie udało. Jak bardzo chciałoby się dobrze, życie i tak pisze swoje scenariusze. Ale zawsze to co się dzieje, dzieje się po coś" - napisała po sprawie Dominika Tajner.

Było to czwarte małżeństwo lidera Ich Troje. Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001, sprawdź!). Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską (sprawdź!) ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak (sprawdź!), byłą wokalistką Ich Troje, ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008).

Michał Wiśniewski: Chory na sukces 1 / 16 9 września 1972 r. w Łodzi na świat przyszedł Michał Wiśniewski. Zobaczcie, jak lider Ich Troje wyglądał na starych zdjęciach. Źródło: AKPA udostępnij

Wszystko wskazuje, że wkrótce doczekamy się piątego ślubu Wiśniewskiego. Media plotkarskie, powołując się na Pudelka, donoszą, że wokalista zaręczył się z ze swoją obecną dziewczyną 35-letnią Pauliną z Warszawy. Para miała poznać się przez Tindera.

Potwierdzeniem ma być zdjęcie jednego ze znajomych piosenkarza, który napisał: "Po zaręczynach Michała i Poli". Sam Wiśniewski zmienił status na Facebooku na "zaręczony".