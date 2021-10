Michał Wiśniewski opublikował nowy utwór pt. "Zatańcz ze mną" (sprawdź tekst w serwisie Tekściory!). Przed premierą nowy juror "Twoja twarz brzmi znajomo" podzielił się spostrzeżeniem, że nie ma już parcia na kolejne wielkie hity.

"Kilkukrotnie słyszałem, że wypadałoby nagrać jakiś nowy przebój. Nagrałem już tyle hitów, że nie mam ciśnienia na robienie kolejnych" - powiedział piosenkarz. "'Zatańcz ze mną' jest piosenką bardzo osobistą" - dodał.

Premiera klipu do utworu odbędzie się 6 października, natomiast Wiśnia zrobił swoim fanom niespodziankę i udostępnił utwór w wersji audio.

"Oddaję w wasze ręce singel 'Zatańcz ze mną'. Premiera teledysku 6 października, ale to dobry moment, aby poprzytulać się do siebie w weekend. Ściskam i dużo miłości na co dzień" - napisał Wiśniewski.



Wiemy, że w teledysku wystąpić ma piąta żona wokalisty, Pola Wiśniewska.

"Kręcimy klip do utworu 'Zatańcz ze mną'. Mamy z żoną taki zwyczaj, że wieczorami sobie tańczymy. Robimy to dlatego, żeby pielęgnować nasze uczucia względem siebie. Stąd też powstał ten kawałek" - mówił w trakcie zdjęć Michał Wiśniewski.

Teledysk powstał w jednym z hoteli, gdzie morskie kontenery są przerabiane na apartamenty i przystosowane do noclegów. "Jest niezwykłe, robi ogromne wrażenie, a wykorzystanie kontenerów jest po prostu genialne. Równie niezwykli są ludzie, których tutaj spotkaliśmy. Byliśmy gośćmi tego obiektu już wcześniej... Dlatego też postanowiłem pokazać to miejsce szerszej publiczności" - dodał wokalista.

Twoja twarz brzmi znajomo: Michał Wiśniewski jurorem

Michał Wiśniewski występuje w najnowszej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo" razem z Andrzejem Gromalą (znanym jako Gromee). Zastąpili oni w tych rolach Kacpra Kuszewskiego i Adama Strycharczuka.

Uczestników oceniają także znane z poprzednich edycji Małgorzata Walewska i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami programu nadal będą Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor.