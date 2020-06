Michał Wiśniewski spełnił swoje marzenie. Co z nową płytą Ich Troje?

"10 bardzo ważnych utworów" z życia Michała Wiśniewskiego - to najnowszy projekt lidera grupy Ich Troje.

W tym roku grupa Ich Troje świętuje swoje 25-lecie. Na wiosnę doszło do kolejnej zmiany wokalistki - Agatę Buczkowską zastąpiła Ania Świątczak, która już śpiewała w zespole w latach 2003-2010.

Świątczak w 2006 r. wyszła za Michała Wiśniewskiego zostając jego trzecią żoną. Drugi ślub wzięli w marcu 2007 r. w kapliczce w Las Vegas. Mają dwie córki: Etienette (ur. 2006) i Vivienne (ur. 2008). Para rozwiodła się w 2011 r.

Nowy materiał powstawał już z nową-starą wokalistką. Na premierę fani muszą jednak jeszcze poczekać, choć pierwotnie płyta z 17 nowymi piosenkami miała pojawić się 24 lipca.



"Myślimy nad tym jak to rozwiązać, ale Ich Troje to zespół koncertowy (...) Czeka mnie najlepsza płyta w historii tego zespołu" - opowiada Michał Wiśniewski na Instagramie.

Przed nowym albumem Ich Troje czerwonowłosy lider zaprezentuje zaskakujący projekt, który zainspirowała pandemia koronawirusa. Wiśniewski postanowił bowiem wykorzystać czas bez koncertów, by zrealizować swoje marzenie sprzed lat.

"To będą covery polskie oraz utwory, które w dużej części były na listach przebojów. Nie zdradzę tytułów, ale większość znacie. Będą w mojej aranżacji, czy w dobrej? Nie wiem, ocenicie sami" - zapowiada Wiśniewski.



Powrót do lat 80. zapoczątkuje w przyszły poniedziałek (29 czerwca) teledysk do piosenki "Skóra". To największy przebój grupy Aya RL, której wokalistą był Paweł Kukiz.

W kręconym w Poznaniu klipie główną rolę zagrała niespełna 17-letnia Fabienne Wiśniewska - młodsze dziecko Michała Wiśniewskiego i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Ma starszego o niewiele ponad rok brata Xaviera Michała Wiśniewskiego.

Małżeństwo lidera Ich Troje i tancerki trwało od 2002 do 2006 r.

