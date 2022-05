Michał Wiśniewski nie zatrzymuje się. W tym roku zamierza hucznie obchodzić 27-lecie istnienia Ich Troje, a także weźmie udział w nowych programach telewizyjnych. Nie zamierza jednak rezygnować z życia rodzinnego. Gwiazdor planuje... kolejny ślub.

Michał Wiśniewski planuje kolejny ślub? "Poznaliśmy się w trudnym dla mnie momencie"

Lider Ich Troje od 2020 roku jest mężem Poli Wiśniewskiej. Wcześniej był w związkach małżeńskich z: Dominiką Tajner (2012-19), Anną Świątczak (2006-11), Martą Mandarynkiewicz (2002-2006) i Magdą Femme (1996-2001).

W rozmowie z "Party" muzyk i jego piąta żona oznajmili, że planują drugi ślub, a dokładniej ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej. Skąd ten pomysł?

"Z racji tego, że na nasz pandemiczny ślub nie mogliśmy zaprosić wszystkich gości, wiedzieliśmy, że będziemy chcieli to nadrobić. Dlatego właśnie we wrześniu będziemy świętować 50. urodziny Michała, a przy okazji odnowimy przysięgę małżeńską i wyprawimy wesele" - wyjaśnia Pola Wiśniewska.

Ceremonia odbędzie się 9 września 2022 roku.

Gwiazdor przyznaje, że miał obawy, czy Pola na pewno zechce zostać jego żoną, znając jego życiową sytuację. Muzyk przez wiele lat był bankrutem.

"Dziś mogę już przyznać, że do samego końca nie byłem pewien, czy Pola nie ucieknie sprzed ołtarza... Poznaliśmy się w trudnym dla mnie momencie, po ogłoszeniu upadłości. Nie byłem wymarzoną partią, a tym bardziej do zamążpójścia" - wyznaje Michał Wiśniewski.

Pola Wiśniewska dodaje, że miała obawy, jednak Wiśnia był z nią przez cały czas szczery i niczego przed nią nie ukrywał.

"Nie robił z siebie kogoś, kim nie jest. Mówił o tym, jak jest naprawdę, i nie składał obietnic bez pokrycia. Od początku znajomości nasze rozmowy były bardzo szczere" - powiedziała w rozmowie z "Party".

Lider Ich Troje ma w sumie piątkę dzieci. Najstarsza z jego pociech ma 19 lat, a najmłodsza zaledwie 10 miesięcy.

19-letni Xavier i 18-letnia Fabienne to owoc związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, 15-letnia Etienette i 13-letnia Vivienne to córki Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, a najmłodszy syn Falco Amadeus to dziecko Michała Wiśniewskiego i jego aktualnej żony, Poli Wiśniewskiej.

Michał Wiśniewski świętuje z Ich Troje

Jubileuszowy koncert Ich Troje odbędzie się w sierpniu 2022 roku. O szczegółach Wiśniewski poinformował za pośrednictwem swojego Instagrama.



"Miło mi Was poinformować, że 13 sierpnia w Mrągowie, miesiąc po premierze płyty "Projekt X", podsumujemy 27 lat naszego "jestestwa" na polskiej scenie muzycznej" - zapowiedział Wiśnia. Skąd pomysł na świętowanie 27-rocznicy istnienia grupy?



"Ten nierówny jubileusz jest oczywiście konsekwencją pandemii ale biorąc pod uwagę, że dziesięciolecie miało miejsce w 12 rocznicę (Kadzielnia) to wydaje mi się, że lepszej rekomendacji nie trzeba. To będzie oprócz premiery płyty (10.07. Opera Leśna) i biografii zespołu z pewnością najważniejsze wydarzenie dla każdego z nas" - wyjaśnił.



Zespół wystąpi oczywiście w aktualnym składzie z Jackiem Łągwą oraz Anną Świątczak, byłą żoną Wiśniewskiego, ale gwiazdor zapowiedział pojawienie się na scenie byłych wokalistek grupy - Justyny Majkowskiej oraz Agaty Buczkowskiej.



"Tym bardziej mam zaszczyt ogłosić, że i tym razem koncert będzie transmitowała telewizja Polsat, a moje, Ani i Jacka zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, przyjęły dwie fantastyczne panie, które już na zawsze pozostaną częścią naszej historii: Justyna Majkowska i Agata Buczkowska" - zapowiada Wiśniewski.



To jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ Czerwonowłosy zostawia sobie jeszcze kilka asów w rękawie.



"O gościach specjalnych nie wspominam bo chciałbym Wam coś pozostawić na deser" - pisze artysta.



Zespół Ich Troje na scenie jest obecny od ponad dwóch dekad. Trzon grupy stanowili Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa, wokalistki zmieniały się co kilka lat.



W 2001 roku szeregi opuściła Magdalena Pokora, znana obecnie jako Magda Femme. Nową wokalistką Ich Troje została Justyna Majkowska, śpiewająca wcześniej w łódzkim zespole Erato. Później wokalistki zmieniały się jeszcze kilkakrotnie. W tej roli mogliśmy zobaczyć m.in.: Annę Świątczak, Jeanette Vik i Justynę Panfilewicz.

