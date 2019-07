Michał Wiśniewski na jednej imprezie z Dominika Tajner. Internet kpi

Informacja o koncercie z okazji XX Rocznicy Blokad Rolniczych w Borkach Kosach obiegła sieć. Jednym z powodów do żartów jest obecność na wydarzeniu Michała Wiśniewskiego oraz Dominiki Tajner, z którą wokalista się rozwodzi.

4 sierpnia w Borkach Kosach odbędzie się impreza z okazji XX Rocznicy Blokad Rolniczych. Informację o wydarzeniu podał jako pierwszy "Tygodnik Siedlecki". To on pokazał również plakat wydarzenia, który zaczęto szeroko komentować w sieci.

"O godzinie 12 w kościele w Zbuczynie odprawiona zostanie msza święta za zmarłego w 2011 roku Andrzeja Leppera. O godzinie 14 rozpoczną się uroczystości rocznicowe. O godzinie 16 wystąpi Zenek Martyniuk. O godzinie 21 zaplanowano koncert Michała Wiśniewskiego. Imprezę poprowadzi Dominika Tajner Wiśniewska" - czytamy w zapowiedzi.

Organizatorzy sprawili więc, że w tym samym miejscu i tym samym czasie pojawią się rozwodzący się Wiśniewski i Tajner.

"Na tym iwencie wszystko jest tak mocno chore, że chyba Wam musimy oddać pole do godnych komentarzy w sekcji komentarzy" - napisali twórcy Vogule Poland.



"Ciekawe jak Dominika zachęci do obejrzenia występu Michała :A teraz przed państwem mój już prawie były mąż" - zastanawia się jedna z osób komentujących plakat.



Przypomnijmy, że w marcu tego roku Dominika Tajner-Wiśniewska poinformowała, że Michał Wiśniewski złożył w sądzie papiery rozwodowe. Od tego momentu sprawy potoczyły się błyskawicznie. Lidera Ich Troje łączono już m.in. z Agatą Buczkowską z jego zespołu, co zostało zdementowano przez samych zainteresowanych.

Ostatnio zarówno Tajner, jak i Wiśniewska usunęli tatuaże, będące pamiątkami rozpadającego się małżeństwa. Co ciekawe, na plakacie promującym imprezę umieszczono zdjęcie Tajner z wyciągniętą ręką, na której widnieje napis "Michał".



