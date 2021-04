Michał Wiśniewski jeszcze nigdy nie był tak gruby. Ile chce schudnąć?

Wokalista i lider zespołu Ich Troje stwierdził podczas relacji internetowej, że jeszcze nigdy nie był tak gruby, jak obecnie. Waży... 78 kg i ani myśli akceptować aktualny rozmiar. Michał Wiśniewski w planach ma dietę i ćwiczenia. Pomysł ten nie wywołuje jednak entuzjazmu żony piosenkarza.

Michał Wiśniewski z żoną Polą (z lewej) i córką Vivienne AKPA

Michał Wiśniewski zaprosił swoich fanów na spotkanie internetowe, w trakcie którego każdy mógł mu zadać pytanie. Pytań było wiele, nie wszystkie wygodne, ale Wiśniewski odpowiadał na nie szczerze, bo jak stwierdził, inaczej nie umie.

Lider grupy Ich Troje jest obecnie bardzo aktywny w mediach społecznościowych. W jednym ze swoich wcześniejszy postów opublikował np. wspólne zdjęcie z Justyną Majkowską, jak się okazało najbardziej lubianą wokalistką zespołu.

Pod owym postem na Instagramie, fani zaczęli się domagać, by Justyna... wróciła do zespołu. Ten postulat pojawił się także w internetowym "lajfie" Wiśniewskiego, który stwierdził dyplomatycznie, że Majkowska zawsze lubiła mu się przeciwstawić i to się nie zmieniło, więc to zależy od niej. Innymi słowy, raczej nie ma szansy na to, by zaśpiewała w kolejnej produkcji Ich Troje.

Obecnie u boku Wiśniewskiego występuje Ania Świątczak, prywatnie jego była żona, która do Ich Troje wróciła w 2020 r., po 10-letniej przerwie.

Wiśniewski próbował tłumaczyć tę sytuację także tym, że kolejne wokalistki też były dobre, bo miały coś, czego nie miała Majkowska... Fani jednak nie zrozumieli tego tłumaczenia, więc gwiazdor przeszedł do innych kwestii (tzw. wywiad społecznościowy umożliwia prowadzącemu na skakanie z tematu na temat).

Odnosząc się do niedawnego postu, na którym pozował z wydętym brzuchem, stwierdził, że nie zazna spokoju, póki nie schudnie 10 kg, czyli do swojej optymalnej wagi 68 kg. Zapowiedział, że w kolejnych postach będzie nudził "dietą pudełkową" i ćwiczeniami, na co jego obecna żona Pola Wiśniewska nie wytrzymała i stwierdziła zza kadru, że jego waga jest "stabilna" i 72 kg wystarczy, bo tyle zaznaczył na kafelkach w łazience. On na to twardo, że ma być 68.

