Michał Wiśniewski i Justyna Majkowska znowu razem. Pokazali zdjęcia z planu teledysku [INSTAGRAM]

Zdjęcie opublikowane przez Michała Wiśniewskiego na Instagramie rozgrzało fanów Ich Troje. Wokaliście towarzyszy Justyna Majkowska, z którą zespół Ich Troje odnosił największe sukcesy.

Justyna Majkowska i Michał Wiśniewski na 20-leciu Ich Troje - Katowice, 24 czerwca 2016 r. /Łukasz Kalinowski / East News

41-letnia Justyna Majkowska największą sławę zyskała, występując w zespole Ich Troje, do którego dołączyła w 2001 roku, po odejściu Magdy Femme. Choć z formacją występowała tylko do 2003 roku, zrobiła oszałamiającą karierę i zdążyła się przyczynić do największego sukcesu zespołu.



To właśnie z Majkowską Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa nagrali dwa najpopularniejsze albumy grupy, "Ad. 4" i "Po piąte... a niech gadają". Obie płyty pokryły się w Polsce diamentem.

Po odejściu z Ich Troje, Majkowska rozpoczęła karierę solową. W 2004 roku ukazał się jej pierwszy studyjny album "Nie czekam na cud". Na drugą płytę fanom przyszło czekać aż do 2011 roku. Wówczas ukazał się album "Zakochana od jutra", ostatni dotychczas w karierze Majkowskiej.

Wokalistka nie odcięła jednak się całkowicie od Ich Troje. W międzyczasie wystąpiła z zespołem na koncercie z okazji 10-lecia zespołu. Wzięła również udział w koncercie na 20-lecie grupy, a także nagrała z Michałem Wiśniewskim utwór "Krzyk". Nie można również zapomnieć o dwóch występach z formacją na Eurowizji - w 2003 roku, gdy była jeszcze w Ich Troje, oraz w 2006 roku, już gościnnie.

Prywatnie Majkowska od 2005 roku jest w związku małżeńskim z Jarosławem Miśkiewiczem, z którym ma 12-letniego syna Ignacego.

Piosenkarka mieszka w Zduńskiej Woli. Jest ambasadorką tamtejszej Fundacji AMI, która pomaga niepełnosprawnym dzieciom. Na co dzień niegdysiejsza wokalistka Ich Troje pracuje natomiast w szkole specjalnej, gdzie zajmuje się terapią dzieci z autyzmem.

"Szczęście to trzeba sobie w życiu umieć zorganizować" - napisał Michał Wiśniewski, publikując na Instagramie nowe zdjęcie z Justyną Majkowską i Agatą Buczkowską, obecną wokalistką Ich Troje.



Fotografie pochodzą z planu teledysku zapowiadającego płytę "Sweterek część 2 czyli 13 Postulatów W Sprawie Miłości" nagraną razem z Andrzejem Wawrzyniakiem - poetą i muzykiem ze Zduńskiej Woli, znanym z rodzinnej formacji Drużyna Wawrzyna, a prywatnie przyjacielem Michała Wiśniewskiego.

