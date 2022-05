Podczas niedzielnego koncertu "Fundacja Polsat - Jesteśmy dla Dzieci" z okazji Dnia Dziecka w Skierniewicach mieliśmy okazję zobaczyć niezwykłe rodzinne duety. Na scenie pojawili się m.in. Wilki (u boku Roberta Gawlińskiego występują jego synowie Beniamin i Emmanuel), Justyna Steczkowska z synami, Grzegorz Markowski z córką Patrycją Markowską, Artur Gadowski z córką Zuzanną Gadowską, braterska grupa Pectus i Stanisław Soyka z braćmi.

Wystąpiła także część patchworkowej rodziny Michała Wiśniewskiego - lider Ich Troje zaśpiewał w duecie z 15-letnią córką Etiennette Wiśniewską, a po nich pojawiły się obecna wokalistka Ich Troje Ania Świątczak z Vivienne Wiśniewską ("Niestraszne strachy" - sprawdź ).



Reklama

"Dzieci to są moje największe przeboje" - podkreślił Michał Wiśniewski. Razem z Eti wykonał ich wspólną piosenkę "Jest tak czyli rozmowa ojca z córką" ( sprawdź ). To polska wersja przeboju "That's Life" z repertuary Franka Sinatry. Za polski tekst "Jest tak" odpowiada wieloletni przyjaciel Michała Wiśniewskiego - Andrzej Wawrzyniak.

Koncert "Fundacja Polsat - Jesteśmy dla Dzieci" w Skierniewicach 1 / 19 Michał Wiśniewski, Robert Janowski, Roxie Węgiel i Patrycja Markowska Źródło: AKPA udostępnij

"Życia, które nie raz potrafi solidnie dać w kość. I choć od czasu do czasu serwuje nam kopniaki, ważne aby znaleźć w sobie siłę, która pomoże nam wstać z kolan i ruszyć do przodu. Właśnie ten utwór wziął na warsztat lider Ich Troje. Wykorzystując go jako muzyczne tło dla ważnej, życiowej lekcji udzielonej dorastającej córce. 'Jest tak' to krótka, ale niezwykle emocjonalna rozmowa, niosąca za sobą ważny przekaz - niezależnie od tego jak potoczy się życie, Etiennette może liczyć na wsparcie swojego taty, który choć robi wszystko aby ochronić córkę, pozwala jej na popełnianie własnych błędów..." - czytamy w opisie teledysku.

Clip Michał Wiśniewski JEST TAK czyli Rozmowa Ojca z Córką - & ETIENNETTE WIŚNIEWSKA

15-letnia Etiennette Wiśniewska jest córką Wiśniewskiego i jego trzeciej żony Ani Świątczak, obecnej wokalistki Ich Troje.



"Na próbach poryczałem się wewnętrznie... Zaszczyt" - pisał Michał Wiśniewski na Instagramie przed premierą piosenki.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Za aranżację i produkcję muzyczną odpowiada znany z współpracy z Michałem Bajorem Paweł "Kadłub" Stankiewicz (zagrał także na gitarze, ukulele, Wurlitzerze). W nagraniach wzięli udział również perkusista Sławek Kazulak (m.in. Róże Europy, Kabaret Moralnego Niepokoju, Cytadela) i grający na kontrabasie Maciek Szczyciński (m.in. Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Irena Santor, Ryszard Rynkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju, Zbigniew Namysłowski).