Michał Szpak w przebojach Queen. Specjalny występ w rocznicę urodzin Freddiego Mercury'ego

Z okazji 75. urodzin Freddiego Mercury'ego, Filmbox Polska przygotowało gratkę dla fanów. W samym sercu Krakowa, punktualnie o 11 rozpoczął się koncert Michała Szpaka oraz muzyków z projektu Queen Symfonicznie. Ogromny tłum ludzi zbierał się pod Sukiennicami już godzinę wcześniej, a miłośnicy talentu wokalisty Queen odśpiewywali co jakiś czas jego słynne "Day-Oh!".

5 września mija 75 lat od rocznicy urodzin Freddiego Mercury'ego. Z tej okazji na Rynku Głównym w Krakowie odbył się specjalny hapenning, którego gwiazdą był Michał Szpak.

Na balkonie Sukiennic wkrótce pojawiła się główna gwiazda tego wydarzenia - Michał Szpak. Wokalista zagrzewał fanów do improwizacji w stylu Freddiego i za chwilę dołączył do muzyków na płycie Rynku. Z tłumu zaczęli wyłaniać się skrzypek, klarnecista i basista, którzy muzycznie wspomagali Michała. Na początek usłyszeliśmy "Bohemian Rhapsody" i "I Want To Break Free". Już chwilę później wszyscy muzycy i wokaliści z Queen Symfonicznie dopełniali to niespotykane wydarzenie.

Występ wokalisty przebranego za Freddiego, który wykonał cały przekrój przebojów Queen spotkał się z ogromnym aplauzem. Usłyszeliśmy od mniej znanego "Keep Yourself Alive" po jeden z największych funkowych numerów - "Another One Bites The Dust".

Ten trzydziestominutowy muzyczny spektakl z pewnością mógłby trwać w nieskończoność - z uwagi na ilość hitów Queen, ale też świetną atmosferę i zabawę publiczności. Zaraz po koncercie zapytaliśmy Michała Szpaka, jaki jest jego ulubiony utwór Queen. Choć jest ich tak wiele, wokalista bez zawahania wskazał "Who Wants To Live Forever". Freddiego nazwał swoim mentorem, który od najmłodszych lat towarzyszy mu na co dzień.



Akcję zorganizowało Filmbox Polska, które od dzisiaj w swojej ofercie posiada biograficzny film o wokaliście Queen. "Bohemian Rhapsody" będzie można oglądać już dzisiaj o godz. 21 na Filmbox Premium HD.