Wiele lat zajęło przyzwyczajanie się do wizerunku Michała Szpaka, który szokował innością, wywoływał skandale, mierzył się z krytyką i niezrozumieniem. Zawsze z uniesioną głową, broniąc swoich racji brnął do przodu, co doprowadziło go do przełomowego momentu w karierze.



Jowiszja to alter ego, możliwość, żeby dać w pełni ujście wyobraźni i fantazji z szacunkiem do tych, którzy znają dotychczasowego Michała Szpaka. Przyjmuje rolę wyzwolicielki z okowów zahamowań i narzuconych standardów. "Jowiszja pozwala mi być jeszcze bardziej odklejonym. Ona nie ma problemu z tym, żeby wyjść na scenę w stringach, a Michał Szpak już tak" - komentuje artysta.

Reklama

"Halo Wodospad" i postać Jowiszji jest jedynie zwiastunem tej podróży, częścią większego projektu, na który składa się ponad 30 utworów i masa pomysłów jak je wydać na świat.

Clip Michał Szpak HALO WODOSPAD

Sprawdź tekst "Halo Wodospad" w serwisie Teksciory!

Michał Szpak jako JowiszJa w "Dzień Dobry TVN"

Wokalista pojawił się w programie "Dzień Dobry TVN" właśnie jako JowiszJa.

Szpak zaskoczył przede wszystkim wyglądem i ekstrawagancką kreacją. Całą twarz pokrytą miał cekinami, a jego strój mienił się wieloma kolorami.

Choć wydawało się, że Michał Szpak nie ma żadnych hamulców, artysta wyjaśnił, że to jako swoje alter-ego może pozwolić sobie na więcej.

"Jest to uosobienie wolności, które szukałem i wydobywałem z siebie bardzo długo. Mimo tego, że można powiedzieć: 'Michał Szpak mega kolorowy ptak, turbo wolny', to jednak potrzebuję się odbić jeszcze od tego z racji, że wolność w moim życiu jest bardzo potrzebna. Wolność artystyczna daje mi dużą siłę sprawczą i postanowiłem, że stworzę to alter ego, bo to zawsze było moje wielkie marzenie".

Instagram Post

"Jestem pod jej wpływem i dość mocno na mnie oddziałuje. Faktycznie pozwala mi na to, aby móc czuć się cały czas i nieustająco wolnym człowiekiem. To jest bardzo ciężkie tutaj, ale z drugiej strony, to daje mi satysfakcję i adrenalinę. Jowiszja sięga do tych gwiazd, które lubi najbardziej" - dodaje.

Muzyk podkreśla też, że jego nowa postać nie ma żadnej płci, jest całkowicie wolna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o planach i nowej płycie INTERIA.PL