Michał Szpak pozuje w samym ręczniku. "Zrzuciłem szaty"

Ostatnia płyta Michała Szpaka miała swoją premierę w 2018 roku. To właśnie wtedy wokalista wypuścił krążek "Dreamer", który zawierał utwory takie jak "Don't Poison Your Heart", "Rainbow", czy "King of the Season".

Od dłuższego czasu Szpak zapowiadał nowe otwarcie, którego pierwszym zwiastunem został singel "Halo wodospad" sygnowany nazwą Jowiszja.

"Jowiszja pozwala mi być jeszcze bardziej odklejonym. Ona nie ma problemu z tym, żeby wyjść na scenę w stringach, a Michał Szpak już tak" - tłumaczył wokalista.

Kolejną piosenką był utwór "24na7". Teraz Szpak w najnowszym wpisie na Instagramie ujawnił kolejne szczegóły.



"Oto dzisiaj zrzuciłem szaty by zacząć nowe. Zamknąłem materiał na płytę, złożyłem zespół ludzi którzy wyruszą w trasę z Jowiszja. Czuję się jakbym debiutował, jakbym pierwszy raz brał oddech, jak gdybym nauczył chodzić się na nowo. Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszą mi w tej podróży w moim własnym debiucie. Dlaczego? Bo tak!" - napisał, publikując swoje zdjęcie zasłaniając się tylko ręcznikiem.