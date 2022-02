W sieci pojawił się szumnie zapowiadany, wyczekiwany przez fanów i zwiastujący nową erę w karierze Michała Szpaka singel, pt. "Halo Wodospad". W dniu premiery Michał zdradził kilka informacji o samym singlu i przygotowaniach do klipu.

"Halo, Wodospad" to przyjemna kompozycja, nawiązująca do najnowszych muzycznych trendów, ale Michał Szpak nie zawiódł - jest wierny sobie i swojej wizji, nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, brzmieniem i przekazem. U niego niezmiennie wszystko jest systemem naczyń powiązanych.

Jak mówi sam artysta - "za tą kreacją kryje się chęć powrotu do energii z której się wywodzę. Bardzo długo byłem w momencie, który był dorosły, ale kiedy uświadamiasz sobie, że wciąż to tylko pełnoletność, to chcesz szaleć".

"Nie chcę stopować swojej fantazji bo, jak wiadomo, jest po to, aby bawić się na całego!" - tłumaczy Szpak.

Póki co Michał Szpak udostępnił samo audio, ale zapowiedziany jest też obrazek do utworu. Artysta właśnie ruszył z nagrywkami do klipu. Na teledysk będziecie musieli trochę zaczekać, ale warto! Sam Michał obiecuje "najgrubszy" klip w całej jego karierze.

Już sama okładka zaskakuje. Na obrazku Szpakowi towarzyszą duchy zmarłych muzyków: Krzysztofa Krawczyka, Violetty Villas, Czesława Niemena oraz Davida Bowie, Freddiego Mercury'ego i Prince'a.

Przypomnijmy, że ostatnia płyta Michała Szpaka miała swoją premierę w 2018 roku. To właśnie wtedy artysta wypuścił krążek "Dreamer", który zawierał utwory takie jak "Don’t Poison Your Heart", "Rainbow", czy "King of the Season".

Michał Szpak o trasie Wolność Fobia. Kiedy nowa płyta?

W połowie grudnia Michał Szpak zakończył tegoroczną część trasy koncertowej "Wolność Fobia", która jak mówił muzyk "ma na celu uświadamianie ludzi, że wolność w życiu artystycznym i człowieka jest bardzo ważna, że nie można w jakikolwiek sposób wpływać na zdanie drugiego człowieka, a tym bardziej na kontrolowanie stanu emocjonalnego albo stylu".

"Wracamy na tory wraz ze styczniem. Jednak w grudniu jeszcze nie raz zobaczycie mnie na scenie ;) Tak czy siak dziękuje za liczną obecność" - napisał na Instagramie.



- Jest to dla mnie bardzo ważna trasa-retrospekcja, która opowiada o mnie sprzed 'Dreamera', 'Byle być sobą' czy płyty '11'. To historyczny dla mnie moment. To przypomnienie mnie z tych lat, kiedy ludzie nie mogli mnie poznać - opowiadał Michał Szpak w rozmowie z Interią.

Podczas sylwestrowej imprezy Polsatu, Michał Szpak zaprezentował cover piosenki Violetty Villas, pt. "Pocałunek Ognia", przepleciony swoim przebojem "Byle być sobą". Na koniec padły zapowiadane słowa "Halo wodospad". Czy nowy singiel gwiazdora ma okazać się coverem? Poczekajmy na oficjalne informacje.

"Kochani, to jedyna osoba, która była sobą - Violetta Villas!" - wykrzyczał ze sceny Szpak!



Tymczasem wykon Michała z Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie!



