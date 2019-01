Michał Szpak na Eurowizji 2019? Wokalista zabrał głos

Michał Szpak zabrał głos w sprawie swojego potencjalnego udziału w tegorocznym konkursie Eurowizji. Wokalista na razie skupia się na promocji ostatniego albumu.

Michał Szpak nie pojedzie na Eurowizję w tym roku /Piotr Matusewicz / East News

Przypomnijmy, że Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji w 2016 roku i zajął wtedy ósme miejsce (trzecie w głosowaniu publiczności). Tym samym piosenkarz osiągnął najlepszy wynik podczas wydarzenia w ostatnich latach.



Wideo LIVE - Michał Szpak - Color Of Your Life (Poland) at the Grand Final

Dobry występ Michała Szpaka sprawił, że szybko rozpoczęto spekulacje, czy wokalista nie chciałby raz jeszcze reprezentować Polski na Eurowizji.

W tym roku dyskusje wśród fanów się nasiliły, zwłaszcza, że TVP zakomunikowało, że reprezentanta tym razem wybierze specjalna komisja, a nie odbędzie się to w trakcie publicznych preselekcji.

Szpaka o możliwość zgłoszenia piosenki na tegoroczny konkurs zapytał serwis Jastrząb Post. Wokalista przyznał, że w tym roku nie jest zainteresowany podbojem Europy.

Eurowizja 2016: Finał - 14 maja 2016 r. 1 44 Reprezentantka Ukrainy Dżamala wygrała 61. Eurowizję. Zdobyła ona łącznie 544 punkty Autor zdjęcia: Rolf Klatt/REX/Shutterstock Źródło: East News 44

"Myślę, że ten rok będzie jednak skupiony na pracy i promocji płyty. Ale niewykluczone, że w przyszłości będzie taka sposobność, że będę mógł po raz kolejny reprezentować nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji. Aczkolwiek teraz jestem naprawdę skupiony na tym, co jest za mną, bo jest to niezwykle wymagająca trasa i myślę, że to jest ten punkt na mapie, który jest dla mnie ważny" - stwierdził.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Polskę na Eurowizji reprezentowali Gromee i Lukas Meijer z piosenką "Light Me Up" . Duet nie zakwalifikował się do półfinału.

Eurowizja 2019 odbędzie się w tym roku w dniach 14 - 19 maja w Tel Awiwie.