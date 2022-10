Album promowany jest alter ego Michała Szpaka o nazwie JowiszJa. Do tej pory poznaliśmy piosenki "Hiob (Preludium)", "Halo wodospad", "24na7" i "(Mrok) Warszawianka".

Płyta "Nadwiślański mrok" ukaże się 26 listopada, w dzień 32. urodzin wokalisty. Będzie to pierwszy autorski materiał Szpaka, który współtworzył teksty piosenek i razem z producentami płyty pracował nad aranżacjami.

"Tworzymy zupełnie nową energię, zupełnie różną od tej, w której obracaliśmy się do tej pory" - podkreśla w "Kulisach sławy".

"Zawsze wychodziłem do ludzi z jakimś przesłaniem. Daje mi satysfakcję to, że z moim uporem rozszerzyłem młodym ludziom świadomości wśród starszych ludzi, że można być 'freakiem', żyć na własnych zasadach i nikogo przy tym nie krzywdzić. Młodzi ludzie czasem przychodzą do mnie i mówią, że jestem dla nich 'ikoniczny', bo otworzyłem im drzwi, by móc być tym, kim chcą. Ich rodzice to akceptują, bo mówią, że skoro Michał Szpak może, to dlaczego nie" - dodaje długowłosy wokalista.

Dyskografię Michała Szpaka zamyka płyta "Dreamer" z 2018 roku. Większość słów na tamten album napisała Aldona Dąbrowska, natomiast muzykę skomponował Sławomir Sokołowski. Promowały go m.in. utwory "Don’t Poison Your Heart" i "Rainbow".

