Michał Szpak i Maja Sablewska we wspólnym projekcie. Kiedy premiera?

Choć Michał Szpak i Maja Sablewska nie od razu pałali do siebie sympatią, jak się okazuje, zdecydowali się na współpracę. Po raz pierwszy spotkali się w telewizji. Co przygotowali teraz?

Jaką niespodziankę szykuje Michał Szpak? AKPA

Michał Szpak jest jedną z najbarwniejszych postaci polskiego środowiska muzycznego. Znany jest ze swoich oryginalnych kreacji, a jego wizerunek jest nie do podrobienia. Popularność zdobył w 2011 roku dzięki występom w pierwszej edycji programu "X Factor", w którym zajął 2. miejsce.



To także w tym programie po raz pierwszy spotkał się z Mają Sablewską. Jurorka początkowo odniosła się do niego sceptycznie, prosząc go, by zdjął z siebie wszystkie "błyskotki". Pierwsze nieporozumienie nie wywołało jednak większego konfliktu, a kobieta szybko została fanką wokalisty.

"Michał jest bardzo odważny. Udowodnił to tak naprawdę przy pierwszym naszym spotkaniu. Ja go bardzo szanuję za to, że ma pokorę. Nie raz już o tym mówiłam. I tę odwagę. To, że facet chodzi w butach na obcasach, maluje paznokcie i robi sobie make up, to nie jest normalne na ulicach Polski, ale na świecie tak. Ja nie znoszę podziałów. Uważam, że wszyscy są równi i zawsze będę o to walczyć" - tak po latach komentowała jego wizerunek.



Teraz na profilu Sablewskiej pojawiło się ich wspólne zdjęcie. "Niespodzianka 26.04.2021" - głosi tajemniczy opis. "10 lat, tu dopiero historia zatoczyła niezły dystans" - dodał równie enigmatycznie Szpak.

Jak podaje portal Jastrząb Post, skontaktowali się z menedżerem wokalisty, Maciejem Durczakiem. "Maja przeprowadziła z Michałem wywiad. Będzie można go odsłuchać w podcaście Oświeceni Hedoniści, który gwiazda tworzy razem z innymi twórcami" - miał zdradzić.



