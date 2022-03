W podkaście Żurnalisty Michał Szpak opowiadał o rodzinnych relacjach. Wyznał między innymi, że wychował się w pełnym miłości, kochającym domu. Dzięki tym relacjom z najbliższymi wypracował silne poczucie własnej wartości.

Bardzo ważną dla 32-letniego wokalisty osobą była zmarła przed laty mama. "Jako dziecko już mnie kreowała na takie kolorowe dziecko. (...) To ona mi pokazywała, że tak może wyglądać życie, że tą artystyczną drogą można podążać, że ona daje ukojenie. To ona mi to pokazała" - stwierdził w wywiadzie.

Mama Michała zmarła w 2015 roku w wieku 49 lat. Dla wokalisty był to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu. "Nikt nie zasługuje na to, żeby tracić rodzica w tak młodym wieku. Moja mama miała 49 lat. Była tak zwariowana, że chyba nawet ja nie jestem tak zwariowany, jak moja mama. To naprawdę była postać niezwykle inspirująca, bardzo silna i psychicznie, i fizycznie. Ciężko mi się pogodzić z taką stratą, bo w niej miałem kompana, bezwarunkowe zrozumienie" - wyznał Szpak.

Wykonawca "Color Of Your Life" starał się odreagować śmierć matki podczas ciągnących się tygodniami imprez. "Została przerwana najważniejsza tętnica w moim życiu i nigdy nie będę ukrywał bólu, jaki po tym pozostał" - opowiadał gwiazdor.

Wokalista nigdy nie ukrywał, że jest bardzo zżyty z rodziną - to dla niego bardzo ważna wartość. Na koniec rozmowy wyznał, czy sam chciałby zostać rodzicem. Wygląda na to, że instynkt ojcowski głęboko w nim drzemie, bo jest to jedno z jego marzeń.

"Pewnie, że chciałbym mieć dziecko, na maksa. Ja wręcz uważam, że to jest nasza powinność mieć dziecko. Że jest to taka chęć przekazania czegoś dalej, no ale jak się nie uda, to się nie uda" - wyznał Michał Szpak.