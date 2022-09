Michał Szczygieł o popularności. "Niektórzy fani bywają męczący"

Finalista "The Voice of Poland" podkreśla, że raczej nie jest typem imprezowicza. Nie porywa go atmosfera klubów z głośną muzyką i tłumem ludzi, bo nie może pozostać tam anonimowy. Zdarzyło mu się już kilka nieprzyjemnych zaczepek ze strony osób postronnych i dlatego unika zabawy w takich miejscach.

Michał Szczygieł to wykonawca hitu "Adrenalina" /Robert Ceranowicz /materiały prasowe